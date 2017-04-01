Сергей Семак: Пропущенный мяч повернул игру
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.
«Начали неплохо, были какие-то моменты. К сожалению, пропущенный мяч повернул игру. Нам нужно было забивать, создавать, поэтому мы пытались использовать атакующий потенциал. Но были только давление и полумоменты. Момента стопроцентного, чтобы отыграться, у нас не было. По желанию и самоотдаче вопросов нет», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Фарфан 37 (0:1).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Безденежных, 64), Сухов (Кротов, 77), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Стоцкий, Фатай, Сысуев
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Янбаев, Пейчинович, Михалик, Фернандеш (Баринов, 83), Денисов И., Фарфан, Тарасов, Миранчук А., Игнатьев
Предупреждения:
нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция