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Сергей Семак: Пропущенный мяч повернул игру

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

«Начали неплохо, были какие-то моменты. К сожалению, пропущенный мяч повернул игру. Нам нужно было забивать, создавать, поэтому мы пытались использовать атакующий потенциал. Но были только давление и полумоменты. Момента стопроцентного, чтобы отыграться, у нас не было. По желанию и самоотдаче вопросов нет», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч

Уфа - Локомотив - 0:1 (0:1)

Голы

Фарфан 37 (0:1).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Безденежных, 64), Сухов (Кротов, 77), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Стоцкий, Фатай, Сысуев

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Янбаев, Пейчинович, Михалик, Фернандеш (Баринов, 83), Денисов И., Фарфан, Тарасов, Миранчук А., Игнатьев

Предупреждения:

нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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