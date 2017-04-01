Юрий Семин: Действия Фарфана оцениваю как очень хорошие

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

- Игра была очень сложной. Она проходила с равными шансами, но я очень доволен игроками, которые действовали максимально дисциплинированно, о чем мы и договаривались. То, что мы планировали, они очень хорошо выполнили. Достаточно тяжелые погодные условия, холодно.



Действия Фарфана оцениваю как очень хорошие. Так же, как и всех других ребят, вышедших сегодня на поле, - заявил Семин.

Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».