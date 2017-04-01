Юрий Семин: Действия Фарфана оцениваю как очень хорошие
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
- Игра была очень сложной. Она проходила с равными шансами, но я очень
доволен игроками, которые действовали максимально
дисциплинированно, о чем мы и договаривались. То, что мы планировали,
они очень хорошо выполнили. Достаточно тяжелые погодные условия, холодно.
Действия Фарфана оцениваю как очень хорошие. Так же, как и всех других ребят, вышедших сегодня на поле, - заявил Семин.
Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».
Матч
Голы
Фарфан 37 (0:1).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Безденежных, 64), Сухов (Кротов, 77), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Стоцкий, Фатай, Сысуев
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Янбаев, Пейчинович, Михалик, Фернандеш (Баринов, 83), Денисов И., Фарфан, Тарасов, Миранчук А., Игнатьев
Предупреждения:
нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция