Борис Майоров: Я бы оставил Кудашова в Ярославле

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о дальнейшей судьбе главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова.

30 апреля у Кудашова истекает контракт с «Локомотивом». Будет ли ярославский клуб его продлять, пока официально не сообщалось.

- Я не хотел бы, чтоб Кудашова убирали из Ярославля, - заявил Борис Майоров. - Пусть работает! Ведь команда с ним явно движется вперед. «Локомотив» удивил многих, выбив из плей-офф ЦСКА. Команда Кудашова показала хороший результат, завоевала «бронзу».

Напомним, что в полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» уступил СКА со счетом 0-4.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.