Беленов - лучший игрок «Уфы» в марте
Болельщики признали голкипера Александра Беленова лучшим футболистом «Уфы» в прошлом месяце.
Напомним, в марте «Уфа» обыграла «Терек» (1:0) и «Крылья Советов» (1:0), а также сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0).
Беленов, получивший 73,8% голосов по итогам опроса болельщиков, принял участие во всех трех играх и отразил пенальти в матче с «Тереком».
На втором месте - нападающий Сильвестр Игбун (8,1% голосов). Полузащитник Азамат Засеев (5,2%) - третий.
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