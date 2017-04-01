Сергей Семак: К сожалению, атакующий потенциал «Уфы» пока лимитирован

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).

- Начали мы неплохо, были какие-то моменты. К сожалению, пропущенный мяч перевернул игру. Нам нужно было забивать, созидать, но были только давление и полумоменты. Момента стопроцентного, чтобы отыграться, у нас не было. По желанию и самоотдаче вопросов нет.



К сожалению, у нас пока лимитирован атакующий потенциал. В начале первого тайма были моменты, которые мы могли сделать более опасными, а впоследствии «Локомотив» хорошо оборонялся. Мы старались, но, к сожалению, не смогли спасти эту игру, - заявил Семак.

Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».