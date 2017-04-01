Сергей Семак: К сожалению, атакующий потенциал «Уфы» пока лимитирован
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).
- Начали мы неплохо, были какие-то моменты. К сожалению, пропущенный мяч
перевернул игру. Нам нужно было забивать, созидать, но были только давление и полумоменты.
Момента стопроцентного, чтобы отыграться, у нас не было. По желанию и
самоотдаче вопросов нет.
К сожалению, у нас пока лимитирован атакующий потенциал. В начале первого тайма были моменты, которые мы могли сделать более опасными, а впоследствии «Локомотив» хорошо оборонялся. Мы старались, но, к сожалению, не смогли спасти эту игру, - заявил Семак.
Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».
Матч
Голы
Фарфан 37 (0:1).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Безденежных, 64), Сухов (Кротов, 77), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Стоцкий, Фатай, Сысуев
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Янбаев, Пейчинович, Михалик, Фернандеш (Баринов, 83), Денисов И., Фарфан, Тарасов, Миранчук А., Игнатьев
Предупреждения:
нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция