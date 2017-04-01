Кошечкин, Гавриков, Зарипов и Дронов - лучшие игроки КХЛ в марте

КХЛ назвала лучших хоккеистов лиги прошлого месяца.

Среди вратарей первенствовал Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший победы во всех девяти проведенных матчах, в том числе две - на ноль. Голкипер «Магнитки» отразил 95,73 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53 гола за игру.

Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Он не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). Его шайба в ворота ЦСКА в пятом, гостевом матче серии плей-офф стала победной. Также на счету 21-летнего защитника 8 силовых приемов и 10 блокированных бросков.

Лучшим нападающим стал Данис Зарипов («Металлург» Мг), одержавший с командой победы во всех девяти проведенных матчах. Он забросил в них 14 шайб (лучший результат месяца в лиге) и сделал 4 результативные передачи при показателе полезности (+10). На его счету хет-трики в трех поединках серий плей-офф - против «Куньлуня» и «Барыса» (два), а также дубль в третьем матче финальной серии Востока против «Ак Барса». Зарипов забрасывал шайбы в семи из девяти матчей марта.

Лучшим новичком признан защитник Григорий Дронов («Металлург» Мг), принявший участие в 7 из 9 матчей серий плей-офф и не завершивший ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). На счету Дронова голевая передача в третьем матче серии против «Барыса». 19-летний защитник проводил на льду в среднем 4 минуты 30 секунд.