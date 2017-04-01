Юрий Калитвинцев: Игра прогтив «Тамбова» оставила двоякое впечатление

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 29-го тура ФНЛ против «Тамбова» (3:0).

- Игра оставила двоякое впечатление: вначале она давалась, был задел в голах. Не буду скрывать, что мы серьезно поговорили в перерыве, потому что давали создавать простые моменты, что непозволительно. По моменту, который создал соперник, будем разбираться, потому что надо играть от свистка до свистка, не смотря на табло. Мы потратили много сил, но радует то, что не играли на сохранение счета, а пытались развить успех.

Погребняк в команде, зашел в раздевалку после игры. У него был довольно неприятный спазм в спине, сегодня он был не готов играть на сто процентов, а у нас на поле выходят только те, кто готов на все сто. Может быть, сказалась синтетика. Он делал процедуры, пытался привести себя в порядок, но не хватило буквально одного-двух дней, - передает слова Калитвинцева ТАСС.

Добавим, что в следующем туре «Динамо» 8 апреля сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» в тот же день примет «Балтику».