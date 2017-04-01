Андрей Талалаев: Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 29-го тура ФНЛ против «Динамо» (0:3).

- Сложно комментировать проигрыш со счетом 0:3. Я поблагодарил команду за второй тайм, он был неплохой, а первый спишем на плохое поле, вчера на нем не проводили тренировку. Также возьму вину за первый тайм на себя, мы выпустили не совсем здорового Трусевича, Пояркова не хватало, нам нужен был «разрушитель» в середине. Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты - реализация хромает, - передает слова Талалаева ТАСС.

Добавим, что в следующем туре «Динамо» 8 апреля сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» в тот же день примет «Балтику».