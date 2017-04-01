ЦСКА и «Уфа» сыграют в финале Чемпионата РФПЛ по киберфутболу
Киберфутболист ЦСКА Андрей «TIMON» Гурьев вышел в финал Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
В полуфинальном матче Гурьев переиграл Кирилла «ARUHITO» Ординарцева (Оренбург) со счетом 2:0.
В финале Андрей «TIMON» Гурьев сразится с Робертом «UFENOK77» Фахретдиновым (Уфа).
Михаил «TORRESPNZ» Запорожец и Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) сыграют в матче за третье место.
«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
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