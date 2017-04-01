«Зенит-2» - «Спартак-2». Команды остались вдесятером после стычки в начале второго тайма
В матче 29-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Спартаком-2» произошла стычка с участием футболистов обеих команд.
На 51-й минуте матча на фланге произошла стычка Исаева и Шанбиева. После нескольких обоюдных толчков оба были удалены.
Напомним, встреча началась в 17:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция