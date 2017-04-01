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«Зенит-2» - «Спартак-2». Команды остались вдесятером после стычки в начале второго тайма

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 29-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Спартаком-2» произошла стычка с участием футболистов обеих команд.

На 51-й минуте матча на фланге произошла стычка Исаева и Шанбиева. После нескольких обоюдных толчков оба были удалены.

Напомним, встреча началась в 17:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)

Голы

Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)

Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)

Предупреждения:

Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21

Удаления:

Исаев, 51 - Шанбиев, 51

Судья:

Андрей Фисенко (Россия)

Место и дата

01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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