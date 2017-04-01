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Хабиб Нурмагомедов: Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раунде

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем в июне поединке между Федором Емельяненко  и Мэттом Митрионом.

- Я очень ждал бой Емельяненко с Митрионом. Когда Митриона увезли в больницу, я подумал, как такое возможно, но вот и со мной случилось подобное. Соперник Федору по силам, ничем удивительным Митрион не обладает, хотя у него есть хороший удар левой рукой, и он будет опасен в стойке. Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раунде и победы техническим нокаутом, - передает слова Нурмагомедова портал allboxing.ru.

Напомним, Поединок между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом пройдет 24 июня.

Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
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