Хабиб Нурмагомедов: Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раунде

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем в июне поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

- Я очень ждал бой Емельяненко с Митрионом. Когда Митриона увезли в больницу, я подумал, как такое возможно, но вот и со мной случилось подобное. Соперник Федору по силам, ничем удивительным Митрион не обладает, хотя у него есть хороший удар левой рукой, и он будет опасен в стойке. Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раунде и победы техническим нокаутом, - передает слова Нурмагомедова портал allboxing.ru.

Напомним, Поединок между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом пройдет 24 июня.

Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.