Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Аугсбург»
«Бавария» дома крупно обыграла «Аугсбург» (5:0) в 26-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты), Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).
Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».
Матч
Бавария - Аугсбург - 6:0 (2:0)
Голы
Левандовски 17 (1:0). Мюллер 37 (2:0). Левандовски 55 (3:0). Алькантара 62 (4:0). Левандовски 79 (5:0). Мюллер 81 (6:0).
Состав
Бавария: Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Лам, Боатенг, Алькантара (Саншеш, 66), Киммих, Рибери, Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски
Аугсбург: Хитц, Янкер, Макс, Ридер, Верхаг (Шмид, 80), Кор, Дансо, Качар, Моравек (Тайгль, 46), Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи Дон Вон
Предупреждения:
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
01 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция