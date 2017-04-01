«Шальке» разошелся миром с дортмундской «Боруссией»

Маркус Вайнцирль: Колашинац сыграет с «Боруссией» только в том случае, если будет готов на 100%

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от рурского дерби против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 26-м туре чемпионата Германии.