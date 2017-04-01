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«Шальке» разошелся миром с дортмундской «Боруссией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шальке» дома сыграл вничью с «Боруссией» (Дортмунд) (1:1) в 26-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличился Тило Керер (77-я минута), у гостей - Пьер=Эмерик Обамеянг.

Дортмундцы с 47 очками остались на четвертом месте, их сегодняшний соперник с 34 баллами - на девятой строчке.

В следующем туре «Боруссия» 4 апреля примет «Гамбург», а «Шальке» в тот же день сыграет в гостях в «Вердером».

Матч

Шальке 04 - Боруссия - 1:1 (0:0)

Голы

Обамеянг 53 (0:1). Керер 77 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Коке (Шёпф, 70), Стамбули (Майер, 70), Калигиури, Бенталеб, Горецка, Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Хунтелар, 85)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Мор, 79), Пищек, Кастро, Пасслак (Герреру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Вайгль, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Бенталеб, 90 - Обамеянг, 57; Папастатопулос, 90

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

01 апреля 16:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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