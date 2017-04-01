«Челси» уступил «Кристал Пэлас»
«Челси» дома уступил «Кристал Пэлас» (1:2) в 30-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Сеск Фабрегас (5-я минута), у гостей - Уилфрид Заха (9-я) и Кристиан Бентеке (11-я).
«Синие» с 69 очками продолжают лидировать в АПЛ, их сегодняшний соперник с 28 баллами - на 16-й строчке.
В следующем туре «Челси» 5 апреля примет «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Саутгемптоном».
Матч
Челси - Кристал Пэлас - 1:2 (1:2)
Голы
Фабрегас 5 (1:0). Заха 9 (1:1). Бентеке К. 11 (1:2).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо (Батшуайи, 74), Луиз, Аспиликуэта, Азар, Канте, Фабрегас (Лофтус-Чик, 90), Матич (Виллиан, 59), Pedro, Коста
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Томкинс (Данн, 46 Делэйни, 60), Сахо, Панчон, Миливоевич, Заха, Кабай, Таунсенд (Келли, 60), Бентеке К., Шлупп
Предупреждения:
Коста, 50; Кэйхилл, 79; Луиз, 83 - Бентеке К., 68; Миливоевич, 73
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция