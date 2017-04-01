«Тосно» обыграло «Балтику», прервав шестиматчевую беспроигрышную серию калининградцев

«Тосно» в 29-м туре ФНЛ на выезде обыграло «Балтику» со счетом 2:0.

Голы в матче забили Александр Кутьин, реализовавший пенальти, и Антон Заболотный.

После этой встречи тосненцы остались на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 57 очков. Калининградцы с 25 очками расположились на 19-м месте.

Следующий матч «Тосно» проведет 8 апреля в Великом Новгороде против «Зенита-2». «Балтика» в этот же день встретится с «Тамбовом».