«Тосно» обыграло «Балтику», прервав шестиматчевую беспроигрышную серию калининградцев
«Тосно» в 29-м туре ФНЛ на выезде обыграло «Балтику» со счетом 2:0.
Голы в матче забили Александр Кутьин, реализовавший пенальти, и Антон Заболотный.
После этой встречи тосненцы остались на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 57 очков. Калининградцы с 25 очками расположились на 19-м месте.
Следующий матч «Тосно» проведет 8 апреля в Великом Новгороде против «Зенита-2». «Балтика» в этот же день встретится с «Тамбовом».
Матч
Голы
Кутьин 55 (0:1 - пен.). Заболотный 62 (0:2).
Состав
Балтика: Фролов Е., Концедалов, Скопинцев, Крючков, Тимошин, Каленкович, Цимбал, Суханов, Кухарчук, Джафар, Сердюк
Тосно: Нигматуллин, Абазов, Дугалич, Никитин, Логашов, Кашчелан, Палиенко, Макаров, Чиркин, Галиулин, Заболотный
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
01 апреля 16:00, Балтика, Онлайн-трансляция