«Зенит-2» уступил «Спартаку-2», команды отыграли вдесятером 40 минут

«Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2.

На четвертой минуте счет открыл Георгий Мелкадзе, а за минуту до конца тайма Артем Федчук увеличил преимущество. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева. На 85-й минуте Илья Зуев установил окончательный счет.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».