«Зенит-2» уступил «Спартаку-2», команды отыграли вдесятером 40 минут
«Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2.
На четвертой минуте счет открыл Георгий Мелкадзе, а за минуту до конца тайма Артем Федчук увеличил преимущество. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева. На 85-й минуте Илья Зуев установил окончательный счет.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция