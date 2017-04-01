«Тоттенхэм» всухую обыграл «Бернли»
«Бернли» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 30-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Эрик Дайер (66-я минута) и Сон Хын Мин (77-я).
«Шпоры» с 62 очками продолжают занимать второе место, их сегодняшний соперник с 32 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 5 апреля сыграет на выезде с «Суонси», а «Бернли» днем ранее примет «Сток Сити».
Матч
Бёрнли - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)
Голы
Дайер 66 (0:1). Сон Хын Мин 78 (0:2).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Эрфилд (Дефур, 78), Бойд (Брэйди, 75), Грэй (Воукс, 56), Юткевич, Барнс
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Дэвис, Вертонген, Эриксен, Алли, Уинкс (Сиссоко, 45), Дайер, Ваньяма (Дембеле, 44), Янссен (Сон Хын Мин, 73)
Предупреждения:
Судья:
Стюарт Эттуэл (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция