«Тоттенхэм» всухую обыграл «Бернли»

Жозе Моуринью: Я не требую от руководства невыполнимого, но я прошу игроков, которых подписать трудно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что обозначил руководству свои пожелания по подписанию новых игроков в межсезонье.