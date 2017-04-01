«Манчестер Юнайтед» дома не смог переиграть «Вест Бромвич»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура английской премьер лиги сыграли вничью с «Вест Бромвичем».
Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Мачестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 5 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 44 очками в активе находится на 8 месте.
В следующем туре 4 апреля «МЮ» примет дома «Эвертон». В тот же день «Вест Бромвич» в гостях сыграет с «Уотфордом».
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Мхитарян (Руни, 75), Лингард, Феллайни, Валенсия, Янг, Кэррик, Марсьяль, Рэшфорд
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Маклин (Моррисон, 58), Флетчер, Брант, Шадли (Якоб, 68), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 70)
Предупреждения:
Рохо, 43; Феллайни, 90; Руни, 90 - Ньом, 47; Ливермор, 87; Якоб, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция