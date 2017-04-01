«Манчестер Юнайтед» дома не смог переиграть «Вест Бромвич»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура английской премьер лиги сыграли вничью с «Вест Бромвичем».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Мачестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 5 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 44 очками в активе находится на 8 месте.

В следующем туре 4 апреля «МЮ» примет дома «Эвертон». В тот же день «Вест Бромвич» в гостях сыграет с «Уотфордом».