Гол Варди помог «Лестеру» переиграть «Сток Сити»

Футболисты «Лестера» в рамках 30-го тура английской премьер лиги переиграли «Сток Сити» со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Онинье Ндиди и Джейми Варди.

После этой игры «Лестер» набрал 33 очка и поднялся на 13 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Сток Сити» с 36 очками в активе находится на 9 месте.

В следующем туре 4 апреля «Лестер» примет дома «Сандерленд». В тот же день «Сток Сити» в гостях сыграет с «Бернли».