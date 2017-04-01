Гол Варди помог «Лестеру» переиграть «Сток Сити»
Футболисты «Лестера» в рамках 30-го тура английской премьер лиги переиграли «Сток Сити» со счетом 2:0.
Голами в составе победителей отметились Онинье Ндиди и Джейми Варди.
После этой игры «Лестер» набрал 33 очка и поднялся на 13 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Сток Сити» с 36 очками в активе находится на 9 месте.
В следующем туре 4 апреля «Лестер» примет дома «Сандерленд». В тот же день «Сток Сити» в гостях сыграет с «Бернли».
Матч
Лестер Сити - Сток Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Ндиди 25 (1:0). Варди 47 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Беналуань, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Окадзаки (Амарти, 73), Грэй (Чилуэлл, 87), Варди (Слимани, 81)
Сток Сити: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Аллен, Собхи, Уилан (Адам, 71), Берахино (Диуф, 70), Уолтерс (Крауч, 55), Арнаутович
Предупреждения:
Фукс, 60 - Шоукросс, 16; Уилан, 29; Крауч, 70; Арнаутович, 90
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция