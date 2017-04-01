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Владислав Радимов: Когда играет Петербург и Москва, а судья из Владивостока - это странно

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).

- Почему команда включилась в игру только во второй половине второго тайма?
- Слушайте, когда вам забивают быстрый гол - это всегда тяжело. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное сопернику, «Спартак» в первом тайме нас полностью переиграл.

- Вы сделали первую замену уже на 17-й минуте.
- Нам из той зоны забили первый гол. И еще два раза не забили за 15 минут. Плюс крайний защитник еще и желтую карточку получил. Не хватало, чтобы он еще и красную получил, от греха подальше заменили.

- Как изменилась игра после обоюдного удаления?
- Никак. Разве что стало больше пространства на поле.

- Согласны с желтой карточкой Георгию Мелкадзе в эпизоде с Константином Лобовым?
- Знаете, когда играет Санкт-Петербург и Москва, а судья прилетает из Владивостока - это немного комично. За удар соперника по лицу игрок должен получать красную, - приводит слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ

Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».

Матч

Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)

Голы

Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)

Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)

Предупреждения:

Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21

Удаления:

Исаев, 51 - Шанбиев, 51

Судья:

Андрей Фисенко (Россия)

Место и дата

01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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