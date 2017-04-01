Дмитрий Гунько: Календарь позволил Селихову сыграть за «Спартак-2» и успеть на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (2:1).

- Игра была интересной для болельщиков. Погодные условия не всегда давали играть так, как мы хотели. Начали матч Ребята проявили характер.

- Селихов приходил играть за основу. С каким настроением он выходит в матчах за «Спартак-2»?

- Игра показала, что уровень игры в ФНЛ приличный. Селихов с отличным настроением воспринял то игровое время, которое ему предоставил «Спартак».

- Почему именно в этом матче решили его поставить в состав?

- Календарь основной команды позволил сыграть ему в этом матче и успеть на игру «Спартака» с «Оренбургом». Там он будет в заявке.

- Вам не кажется, что Нимели вышел не очень удачно.

- В одном из эпизодов он немного потянул одеяло на себя, но он освежил игру. Считаю, вышел неплохо, пропущенный гол с ним никак не связан, - приводит слова Гунько корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».