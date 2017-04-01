Дмитрий Гунько: Календарь позволил Селихову сыграть за «Спартак-2» и успеть на матч с «Оренбургом»
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (2:1).
- Игра была интересной для болельщиков. Погодные условия не всегда давали играть так, как мы хотели. Начали матч Ребята проявили характер.
- Селихов приходил играть за основу. С каким настроением он выходит в матчах за «Спартак-2»?
- Игра показала, что уровень игры в ФНЛ приличный. Селихов с отличным настроением воспринял то игровое время, которое ему предоставил «Спартак».
- Почему именно в этом матче решили его поставить в состав?
- Календарь основной команды позволил сыграть ему в этом матче и успеть на игру «Спартака» с «Оренбургом». Там он будет в заявке.
- Вам не кажется, что Нимели вышел не очень удачно.
- В одном из эпизодов он немного потянул одеяло на себя, но он освежил игру. Считаю, вышел неплохо, пропущенный гол с ним никак не связан, - приводит слова Гунько корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция