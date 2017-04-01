Александр Селихов: Не унываю из-за того, что не прохожу в основу «Спартака»

Вратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (2:1).

- Участие в матче с «Зенитом-2» - это для вас самого сюрприз или так планировалось?

- Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.

- Работы во время матча было немного.

- Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное - добыли три очка.

- «Зенит-2» смог чем-то удивить?

- Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.

- Будет продолжаться практика во второй команде?

- Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.

- Ситуация с непопаданием в основу «Спартака» вас злит, дополнительно мотивирует?

- Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.

- Тем не менее будете в заявке на матч с «Оренбургом»?

- Скорее всего, да, - приводит слова Селихова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ

Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».