Александр Селихов: Не унываю из-за того, что не прохожу в основу «Спартака»
Вратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (2:1).
- Участие в матче с «Зенитом-2» - это для вас самого сюрприз или так планировалось?
- Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.
- Работы во время матча было немного.
- Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное - добыли три очка.
- «Зенит-2» смог чем-то удивить?
- Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.
- Будет продолжаться практика во второй команде?
- Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.
- Ситуация с непопаданием в основу «Спартака» вас злит, дополнительно мотивирует?
- Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.
- Тем не менее будете в заявке на матч с «Оренбургом»?
- Скорее всего, да, - приводит слова Селихова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ
Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция