«Вест Хэм» в гостях уступил «Халл Сити»
Футболисты «Вест Хэма» в рамках 30-го тура английской премьер лиги уступили в гостях «Халл Сити» со счетом 1:2.
На гол нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла «Халл Сити» ответил точными ударами Эндрю Робертсона и Андреа Раноккия.
После этой игры «Халл Сити» набрал 27 очков и занимает 18 строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэма», имея в активе 33 очка, находится на 14 месте.
В следующем туре 5 апреля «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Арсеналом». В тот же день «Халл Сити» дома примет с «Мидлсбро».
Матч
Халл Сити - Вест Хэм - 2:1 (0:1)
Голы
Кэрролл 18 (0:1). Робертсон 54 (1:1). Раноккиа 85 (2:1).
Состав
Халл Сити: Якупович, Дэвис (Гросицки, 46), Робертсон, Раноккиа, Магуайр, Клукас, Маркович, Аль-Мухаммади, Н'Диай (Мэлони, 79), Эрнандес (Хенриксен, 79), Ниасс
Вест Хэм: Рэндольф, Байрэм, Коллинс, Крессуэлл (Масуаку, 67), Фонте, Снодграсс (Фернандес, 66), Куяте (Кальери, 90), Лансини, Фегули, Кэрролл, Айю
Предупреждения:
Ниасс, 58; Н'Диай, 73 - Фонте, 2; Кэрролл, 64
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция