«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей
Тульский «Арсенал» дома обыграл «Томь» (3:0) в 21-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Михаил Александров (19-я минута), Мусса Думбия (74-я) и Кирилл Комабаров (89-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Туляки с 18 очками занимают на данный момент 13-е место, поднявшись из зоны вылета в зону стыковых матчей. Сибирская команда с 12 баллами осталась на 16-й, последней строчке.
В следующем туре «Арсенал» 8 апреля сыграе на выезде с «Тереком», а «Томь» 10 апреля примет «Рубин».
Матч
Голы
Александров 19 (1:0). Думбия 74 (2:0). Комбаров 89 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров (Аджоев, 90), Горбатенко (Стеклов, 88), Боурчану, Александров, Думбия, Расич (Шевченко, 71)
Томь: Солосин, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Пугин, Попов, Баляйкин, Кузнецов (Науменко, 84), Чуперка, Сасин, Соболев (Макурин, 76), Голышев
Предупреждения:
Думбия, 62; Боурчану, 83; Аджоев, 90 - Осипов, 23; Сасин, 31; Баляйкин, 73; Карымов, 81
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция