«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей

Тульский «Арсенал» дома обыграл «Томь» (3:0) в 21-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Михаил Александров (19-я минута), Мусса Думбия (74-я) и Кирилл Комабаров (89-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Туляки с 18 очками занимают на данный момент 13-е место, поднявшись из зоны вылета в зону стыковых матчей. Сибирская команда с 12 баллами осталась на 16-й, последней строчке.

В следующем туре «Арсенал» 8 апреля сыграе на выезде с «Тереком», а «Томь» 10 апреля примет «Рубин».