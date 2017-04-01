Сергей Зуйков: Пенять на судей и погоду – удел слабых. «Зениту-2» надо выходить и выигрывать
Защитник «Зенита-2» Сергей Зуйков поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).
- Тяжелая игра, погодные условия внесли свое, не удалось контролировать мяч так, как хотелось бы. Все равно это, конечно, не оправдание. Это – дерби двух столиц, надо было его выигрывать. Будем решать свои задачи от игры к игре, нам нужно исправлять положение.
- «Зенит-2» начал матч неуверенно, соперник сразу забил. С чем это связано?
- Я не знаю, мы так не планировали начинать. У соперника получилось забить, вот и вся причина.
- Судейство повлияло на игру?
- Были спорные моменты, но нужно выигрывать самим, а не пенять на судей.
- В первом тайме играли против ветра. Насколько это было определяющим в том, что «Спартак» владел инициативой?
- Во втором тайме они играли против ветра, мы были в равных условиях. Погода в принципе была плохая: шел снег, ничего не было видно. Пенять на судей, на ветер – это удел слабых. Нам надо выходить и выигрывать, - приводит слова Зуйкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ
Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция