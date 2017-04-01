Сергей Зуйков: Пенять на судей и погоду – удел слабых. «Зениту-2» надо выходить и выигрывать

Защитник «Зенита-2» Сергей Зуйков поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).

- Тяжелая игра, погодные условия внесли свое, не удалось контролировать мяч так, как хотелось бы. Все равно это, конечно, не оправдание. Это – дерби двух столиц, надо было его выигрывать. Будем решать свои задачи от игры к игре, нам нужно исправлять положение.

- «Зенит-2» начал матч неуверенно, соперник сразу забил. С чем это связано?

- Я не знаю, мы так не планировали начинать. У соперника получилось забить, вот и вся причина.

- Судейство повлияло на игру?

- Были спорные моменты, но нужно выигрывать самим, а не пенять на судей.

- В первом тайме играли против ветра. Насколько это было определяющим в том, что «Спартак» владел инициативой?

- Во втором тайме они играли против ветра, мы были в равных условиях. Погода в принципе была плохая: шел снег, ничего не было видно. Пенять на судей, на ветер – это удел слабых. Нам надо выходить и выигрывать, - приводит слова Зуйкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».