Максимилиан Проничев: Претензии к судьям у «Зенита-2»? Арбитры судят так, как их научили
Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).
- В чем причина тяжелого начала матча?
- Так сложилась игра. На первые минуты были другие задачи: взять мяч себе, реализовать моменты и выиграть. Это не получилось.
- По судейству есть претензии? Игра получилась эмоциональной, и не все решения были понятными.
- Какие претензии? Арбитры судят так, как их научили.
- Во втором тайме «Зенит-2» перехватил инициативу.
- Был серьезный разговор, и мы перестроились по ходу игры, начали выполнять установку, и инициатива больше была у нас.
- Чего не хватило, чтобы спасти матч?
- Реализации. Подходы были, надо забивать.
- Были мысли, что сможете дожать «Спартак»?
- Конечно. Иначе зачем играть, если нет веры, что можем победить? - приводит слова Проничева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ
Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.
После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 1:2 (0:2)
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2). Зуев 85 (1:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов (Проничев, 46), Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17, , 51), Евсеев, Зырянов (Батютин, 75), Бавин, Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев (Сокол, 55), Леонтьев, Мелкадзе (Мамин, 90), Федчук (Нимели, 79)
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Удаления:
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция