Максимилиан Проничев: Претензии к судьям у «Зенита-2»? Арбитры судят так, как их научили

Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).

- В чем причина тяжелого начала матча?

- Так сложилась игра. На первые минуты были другие задачи: взять мяч себе, реализовать моменты и выиграть. Это не получилось.

- По судейству есть претензии? Игра получилась эмоциональной, и не все решения были понятными.

- Какие претензии? Арбитры судят так, как их научили.

- Во втором тайме «Зенит-2» перехватил инициативу.

- Был серьезный разговор, и мы перестроились по ходу игры, начали выполнять установку, и инициатива больше была у нас.

- Чего не хватило, чтобы спасти матч?

- Реализации. Подходы были, надо забивать.

- Были мысли, что сможете дожать «Спартак»?

- Конечно. Иначе зачем играть, если нет веры, что можем победить? - приводит слова Проничева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».