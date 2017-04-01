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Киберфутболист «Оренбурга» стал бронзовым призером Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

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Киберфутболист «Оренбурга» Кирилл «ARUHITO» Ординарцев стал бронзовым призером Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

В матче за третье место Ординарцев обыграл Михаила «TORRESPNZ» Запорожца со счетом 2:1.

Андрей «TIMON» Гурьев сразится с Робертом «UFENOK77» Фахретдиновым (Уфа) в финале Чемпионата.

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

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