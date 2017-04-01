Жозе Моуринью: Наш вратарь де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что результат домашней встречи 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (0:0) несправедлив.
«Вы считаете, игра была равной, - переспросил португалец репортера BBC Sport. - Извините, но это глупый вопрос. Если одна команда переходит центр поля раз за 90 минут, а все остальное время отбивается, неужели такая игра - равная? Мы владели мячом, соперник - нет. Мы пытались выиграть, соперник играл на ничью. Их вратарь совершил три потрясающих сэйва, а наш голкипер де Хеа спал».
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Мхитарян (Руни, 75), Лингард, Феллайни, Валенсия, Янг, Кэррик, Марсьяль, Рэшфорд
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Маклин (Моррисон, 58), Флетчер, Брант, Шадли (Якоб, 68), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 70)
Предупреждения:
Рохо, 43; Феллайни, 90; Руни, 90 - Ньом, 47; Ливермор, 87; Якоб, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция