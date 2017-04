Никита Кучеров и Сергей Бобровский признаны лучшими игроками НХЛ в марте

Российский форварда «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем месяце на счету нападающего «Молний» набрал 19 очков (11+8) в 14 встречах.

Congratulations Nikita Kucherov, on being named the NHL's #1 star for the month of March! pic.twitter.com/c1Oht5qssy