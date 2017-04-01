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Никита Кучеров и Сергей Бобровский признаны лучшими игроками НХЛ в марте

Источник:  NHLКомментарии

Российский форварда «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем месяце на счету нападающего «Молний» набрал 19 очков (11+8) в 14 встречах.

Второй звездой месяца стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший деять побед в 11 встречах. Отметим, что четыре встречи Бобровский отыграл «на ноль».

Третьей звездой стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, записавший на свой счет . В 16 встречах хоккеист записал на свой счет 19 (7 +12) очков.

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