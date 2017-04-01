Никита Кучеров и Сергей Бобровский признаны лучшими игроками НХЛ в марте
Российский форварда «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В прошедшем месяце на счету нападающего «Молний» набрал 19 очков (11+8) в 14 встречах.
Congratulations Nikita Kucherov, on being named the NHL's #1 star for the month of March! pic.twitter.com/c1Oht5qssy— Lightning Radio (@BoltsRadio) 1 апреля 2017 г.
Второй звездой месяца стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший деять побед в 11 встречах. Отметим, что четыре встречи Бобровский отыграл «на ноль».
Третьей звездой стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, записавший на свой счет . В 16 встречах хоккеист записал на свой счет 19 (7 +12) очков.
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