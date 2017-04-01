Джефферсон Фарфан: Лучшего дебюта за «Локомотив» я не мог себе представить

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свой дебют в чемпионате России в матче против «Уфы» (1:0).

Лучшего дебюта я не мог себе представить, - сказал Фарфан в интервью пресс-службе клуба. - Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом - три в одном! Это очень радостные ощущения.

- Первый гол можно кому-нибудь посвятить.

- Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает. Прежде всего, близким людям. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится всё больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Я чувствую, что прибавляю с каждым днём.

- А команда в целом?

- Мы становимся лучше. Считаю, что в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану, - передает слова Фарфана пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что гол Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче 21-го тура против «Уфы».

Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».



