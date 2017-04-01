Егор Бабурин: Надеюсь, после просмотра видеоповтора к Мелкадзе и арбитру примут меры

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком-2» (1:2).

- Судья и вся его бригада изменили игру. На такие матчи нельзя ставить такую бригаду арбитров. Четыре арбитра не увидели, как Мелкадзе бьет нашего человека по лицу при счете 0:1. Это чистейшее удаление, без сомнений. Надеюсь, потом на видео посмотрят и примут меры и к Мелкадзе, и к арбитру. Если бы мы остались играть 11 на 10, игра бы изменилась.

Второй гол нам испортил картину, это были мои с центральным защитником несогласованные действия. Но потом играли хорошо после очередного судейского решения, когда было два удаления. Удар игрока «Спартака» я видел, наш ответ, может быть, был, но я его не заметил. И в конце имели преимущество, Илья Зуев забил хороший гол. Стоит его похвалить, в последние игры больше 50% наших мячей забивает именно он, - сказал Бабурин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит-2» в матче 29-го тура ФНЛ дома уступил «Спартаку-2» со счетом 1:2. У москвичей отличились Георгий Мелкадзе и Артем Федчук, у хозяев гол забил Илья Зуев. На 51-й минуте встречи команды остались вдесятером после удаления Алексея Исаева и Шамсиддина Шанбиева.

После этого матча петербуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе очков. Москвичи с 44 очками занимают пятое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 апреля против «Тосно» в Великом Новгороде. «Спартак-2» в этот же день примет «Волгарь».