Канадцы Вирчу и Мойр - чемпионы мира в танцах на льду, россияне Боброва и Соловьев - пятые
Пара из Канады Тесса Вирчу и Скотт Мойр стали чемпионом мира в танцах на льду, победив сегодня в произвольной программе.
По сумме двух прокатов их оценка составила 198,62 балла.
Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон ( 196,04), фигуристы из США Майя и Алекс Шибутани - третьи (185,18).
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые стали третьими в произвольной программе, в итоге заняли пятую строчку (184,06).
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 119,15
2. Вирчу/Мойр (Канада) - 116,19
3. Боброва/Соловьев (Россия) - 110,52
4. М.Шибутани/А.Шибутани (США) - 110,30
5. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 110,03
6. Уивер/Поже (Канада) - 109,97...
9. Степанова/Букин (Россия) - 105,63