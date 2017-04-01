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Канадцы Вирчу и Мойр - чемпионы мира в танцах на льду, россияне Боброва и Соловьев - пятые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пара из Канады Тесса Вирчу и Скотт Мойр стали чемпионом мира в танцах на льду, победив сегодня в произвольной программе.

По сумме двух прокатов их оценка составила 198,62 балла.

Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон ( 196,04), фигуристы из США Майя и Алекс Шибутани - третьи (185,18).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые стали третьими в произвольной программе, в итоге заняли пятую строчку (184,06).

Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 119,15

2. Вирчу/Мойр (Канада) - 116,19

3. Боброва/Соловьев (Россия) - 110,52

4. М.Шибутани/А.Шибутани  (США) - 110,30

5. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 110,03

6. Уивер/Поже (Канада) - 109,97...

9. Степанова/Букин (Россия) - 105,63

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