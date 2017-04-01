Форвард «Торонто» Уильям Нюландер стал лучшим новичком НХЛ в марте

Нападающий «Торонто» Уильям Нюландер стал лучшим молодым хоккеистом НХЛ в марте. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Форвард в марте установил новый рекорд «Мэйпл Лифс» для новичков по длительности результативной серии - Нюландер не уходил со льда без набранных очков в 12 матчах подряд. Также эта серия является повторением лучшего результата этого сезона во всей НХЛ.

Напомним, что 20-летний нападающий уже выиграл звание лучшего новичка месяца в октябре, когда набрал 11 (4+7) очков в девяти встречах.

Нюландер был выбран «Торонто» под восьмым номером драфта в 2014 году и в текущем сезоне с 58 (21+37) очками в 75 матчах занимает третье место среди новичков .