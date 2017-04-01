Представитель ЦСКА выиграл Чемпионат РФПЛ по киберфутболу
Киберфутболист ЦСКА Андрей «TIMON» Гурьев стал победителем Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
В финальном матче TIMON обыграл представителя «Уфы» Роберта «UFENOK77» Фахретдинова со счетом 2:0 (4:2; 2:1).
Победитель представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
Напомним, что в оба киберфутболиста встречались в финале Кубка РФПЛ по киберфутболу. Тогда представитель ЦСКА одержал победу со счетом 2:0.
«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходил с 31 марта по 1 апреля в Казани.
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