Представитель ЦСКА выиграл Чемпионат РФПЛ по киберфутболу

Киберфутболист ЦСКА Андрей «TIMON» Гурьев стал победителем Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.



В финальном матче TIMON обыграл представителя «Уфы» Роберта «UFENOK77» Фахретдинова со счетом 2:0 (4:2; 2:1).



Победитель представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

Напомним, что в оба киберфутболиста встречались в финале Кубка РФПЛ по киберфутболу. Тогда представитель ЦСКА одержал победу со счетом 2:0.

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходил с 31 марта по 1 апреля в Казани.