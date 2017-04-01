«Лацио» вырвал победу у «Сассуоло»

читайте также

Серия А. 30-й тур. «Сассуоло» – «Лацио», «Рома» – «Эмполи» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные? В европейских чемпионатах завершились перерывы, вызванные матчами сборных.

Пьяца успешно перенес операцию и пропустит не менее шести месяцев Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом в своем твиттере сообщает итальянский Sky Sport.

Бердыев от имени «Ростова» поздравил Сарри со званием лучшего тренера Италии «Наполи» получил поздравление от «Ростова» в связи с признанием главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Манджукич рискует пропустит матч с «Наполи» Как сообщает Football Italia, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил травму, находясь в расположении сборной Хорватии.

Эрнан Креспо: Что происходит с Игуаином? Думаю, этот вопрос стоит задать психологу Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, не забивший пенальти в финале Кубка Америки 2016, испытывает некоторые проблемы.

«Лацио» продлил контракт с нападающим Ломбарди (фото) «Лацио» подписал новое соглашение с форвардом Кристиано Ломбарди.

Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.

«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.

Фелипе Андерсон: Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчат Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон пообщался с представителями СМИ перед матчем 30-го тура Серии А против «Сассуоло», который намечен на 1 апреля.

Экс-форвард «Наполи»: Игуаин почувствует последствия перехода в «Ювентус», как только появится на поле Бывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо дал комментарий перед матчем с «Ювентусом», за который выступает экс-форвард «маленьких ослов» Гонсало Игуаин.

В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или Хандановича Руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».

Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасных Капитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).

Президент «Севильи»: Надеюсь, Мончи останется в нашем клубе на следующий год Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи может покинуть клуб и перейти на работу в «Рому». Эту информацию решили проверить итальянские журналисты и связались с президентом испанского клуба Хосе Кастро.

Пьяца выбыл из строя до конца сезона Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус» Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.

Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала» Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.

Кристиан Аббьяти: У Доннаруммы есть все, чтобы прийти на смену Буффону Бывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти высказался о будущем вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«Ювентус» не сумел найти замену Аллегри и в ближайшее время предложит ему новый контракт Руководство «Ювентуса» планирует сохранить в своих рядах главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.