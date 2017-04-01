«Лацио» вырвал победу у «Сассуоло»
«Сассуоло»
дома уступил «Лацио» (1:2) в 30-м туре чемпионата Италии.
У хозяев
поля отличился Доменико Берарди (26-я минута - с пенальти) и Франческо Ачерби (83-я - автогол), у гостей - Чиро Иммобиле
(42-я).
Римский клуб
с 60 очками остался на четвертом месте, его сегодняшний соперник с 31 баллом –
на 15-й строчке.
В следующем туре «Лацио» 9 апреля примет «Наполи», а «Сассуоло» днем ранее сыграет на выезде с «Аталантой».
Матч
Голы
Берарди 26 (1:0 - пен.). Иммобиле 42 (1:1). Консильи 83 (1:2 - автогол).
Состав
Сассуоло: Консильи, Делль'Орко, Каннаваро, Ачерби, Лирола, Миссироли (Данкан, 64), Аквилани, Пеллегрини, Политано (Рагуза, 85), Берарди, Дефрель (Матри, 71)
Лацио: Стракоша, Худт (Лукаку, 58), де Врей, Раду, Лулич (Кейта, 58), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Патрик, Иммобиле, Андерсон (Ломбарди, 79)
Предупреждения:
Пеллегрини, 32; Лирола, 89 - Лулич, 5; Стракоша, 26; Худт, 33; Кейта, 89
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
01 апреля 19:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция