Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ливерпуль3 : 1Эвертон
Футбол  Челси1 : 2Кристал Пэлас
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Томь
Футбол  Уфа0 : 1Локомотив
Футбол  Зенит-21 : 2Спартак-2
Теннис  Конта6:4, 6:3Возняцки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лацио» вырвал победу у «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сассуоло» дома уступил «Лацио» (1:2) в 30-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Доменико Берарди (26-я минута - с пенальти) и Франческо Ачерби (83-я - автогол), у гостей - Чиро Иммобиле (42-я).

Римский клуб с 60 очками остался на четвертом месте, его сегодняшний соперник с 31 баллом – на 15-й строчке.

В следующем туре «Лацио» 9 апреля примет «Наполи», а «Сассуоло»  днем ранее сыграет на выезде с «Аталантой».

Матч

Сассуоло - Лацио - 1:2 (1:1)

Голы

Берарди 26 (1:0 - пен.). Иммобиле 42 (1:1). Консильи 83 (1:2 - автогол).

Состав

Сассуоло: Консильи, Делль'Орко, Каннаваро, Ачерби, Лирола, Миссироли (Данкан, 64), Аквилани, Пеллегрини, Политано (Рагуза, 85), Берарди, Дефрель (Матри, 71)

Лацио: Стракоша, Худт (Лукаку, 58), де Врей, Раду, Лулич (Кейта, 58), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Патрик, Иммобиле, Андерсон (Ломбарди, 79)

Предупреждения:

Пеллегрини, 32; Лирола, 89 - Лулич, 5; Стракоша, 26; Худт, 33; Кейта, 89

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

01 апреля 19:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 30-й тур. «Сассуоло» – «Лацио», «Рома» – «Эмполи» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу.Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?В европейских чемпионатах завершились перерывы, вызванные матчами сборных.Пьяца успешно перенес операцию и пропустит не менее шести месяцевПолузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом в своем твиттере сообщает итальянский Sky Sport.Бердыев от имени «Ростова» поздравил Сарри со званием лучшего тренера Италии«Наполи» получил поздравление от «Ростова» в связи с признанием главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Манджукич рискует пропустит матч с «Наполи»Как сообщает Football Italia, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил травму, находясь в расположении сборной Хорватии.Эрнан Креспо: Что происходит с Игуаином? Думаю, этот вопрос стоит задать психологуБывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, не забивший пенальти в финале Кубка Америки 2016, испытывает некоторые проблемы.«Лацио» продлил контракт с нападающим Ломбарди (фото)«Лацио» подписал новое соглашение с форвардом Кристиано Ломбарди.Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем МессиБывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.«Ювентус» возобновил интерес к Андре ГомешуПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.Фелипе Андерсон: Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчатПолузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон пообщался с представителями СМИ перед матчем 30-го тура Серии А против «Сассуоло», который намечен на 1 апреля.Экс-форвард «Наполи»: Игуаин почувствует последствия перехода в «Ювентус», как только появится на полеБывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо дал комментарий перед матчем с «Ювентусом», за который выступает экс-форвард «маленьких ослов» Гонсало Игуаин.В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или ХандановичаРуководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасныхКапитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).Президент «Севильи»: Надеюсь, Мончи останется в нашем клубе на следующий годСпортивный директор «Севильи» Рамон Мончи может покинуть клуб и перейти на работу в «Рому». Эту информацию решили проверить итальянские журналисты и связались с президентом испанского клуба Хосе Кастро.Пьяца выбыл из строя до конца сезонаНападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Кристиан Аббьяти: У Доннаруммы есть все, чтобы прийти на смену БуффонуБывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти высказался о будущем вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.«Ювентус» не сумел найти замену Аллегри и в ближайшее время предложит ему новый контрактРуководство «Ювентуса» планирует сохранить в своих рядах главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.«Наполи» готов выполнить требования Мертенса по новому контрактуРуководство «Наполи» планирует сохранить в своих рядах нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.
Хоккей
Никита Кучеров и Сергей Бобровский признаны лучшими игроками НХЛ в марте
Футбол
Жозе Моуринью: Наш вратарь де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»
Хоккей
Олимпийская сборная России разгромила Латвию в контрольном матче
Футбол
«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей
все новости
Сассуоло
Сассуолокалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости