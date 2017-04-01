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Евгений Бушманов: Не надо торопить Митрюшкина

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о Митрюшкине.

- Пока молодым зачастую остается только уезжать в средние европейские чемпионаты. Это плюс?

- Желание играть, а не сидеть в запасе, получая хорошую зарплату, – само по себе плюс, - сказал Бушманов «Советскому спорту».

- Даже если игрок уезжает на Кипр?

- Наверное, даже если так. Вы, я так понимаю, имеете ввиду Александра Довбню, который играет за кипрский клуб. Почему нет? Можно же начать там карьеру, прогрессировать, а потом продвинуться выше.

- Довольны прогрессом Митрюшкина, который уехал в швейцарский «Сьон» и выиграл там конкуренцию?

- Да. И у него достаточно заметный прогресс.

- Он готов к первой сборной?

- Не нужно спешить. Тем более, вратарская позиция – особенная. Не случайно говорят, что вратарь – это полкоманды. Да, у Антона сейчас все хорошо, он прогрессирует. Но не нужно опережать события. 

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