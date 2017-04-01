Антонио Конте: Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча 30-м тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас (1:2).

- Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью. На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливым исходом. Мы создали много шансов для взятия ворот и доминировали в игре против очень сильной команды с отличным подбором игроков. Жаль, но сегодня был не наш день.

В среду мы играем против «Манчестер Сити». Мы знаем их сильные стороны, однако теперь для нас самое важное – как следует отдохнуть и восстановить силы. Нам необходимо правильно подготовиться к предстоящей игре, - приводит слова Конте пресс-служба «Челси».

Добавим, что «Челси» с 69 очками продолжают лидировать в АПЛ, их сегодняшний соперник с 28 баллами находится на 16-й строчке.