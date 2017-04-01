Антонио Конте: Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча 30-м тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас (1:2).
- Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью. На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливым исходом. Мы создали много шансов для взятия ворот и доминировали в игре против очень сильной команды с отличным подбором игроков. Жаль, но сегодня был не наш день.
В среду мы играем против «Манчестер Сити». Мы знаем их сильные стороны, однако теперь для нас самое важное – как следует отдохнуть и восстановить силы. Нам необходимо правильно подготовиться к предстоящей игре, - приводит слова Конте пресс-служба «Челси».
Добавим, что «Челси» с 69 очками продолжают лидировать в АПЛ, их сегодняшний соперник с 28 баллами находится на 16-й строчке.
Матч
Челси - Кристал Пэлас - 1:2 (1:2)
Голы
Фабрегас 5 (1:0). Заха 9 (1:1). Бентеке К. 11 (1:2).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо (Батшуайи, 74), Аспиликуэта, Матич (Виллиан, 59), Канте, Фабрегас (Лофтус-Чик, 90), Азар, Педро, Коста
Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Томкинс (Данн, 46 Делэйни, 60), Уорд, Заха, Панчон, Кабай, Миливоевич, Таунсенд (Келли, 60), Бентеке К., Шлупп
Предупреждения:
Коста, 50; Кэйхилл, 79; Луиз, 83 - Бентеке К., 68; Миливоевич, 73
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция