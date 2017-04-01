Евгений Бушманов: Считаю, нужно убрать результат из детско-юношеского футбола
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о проблемах юношеского и детского футбола в России.
- Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?
- Да. Есть уклон в сторону результата. А как его добиться? Один и способов - взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии – тоже. И это достаточно серьезная проблема, - сказал Бушманов «Советскому спорту».
- Как ее решить?
- Убрать результат до определенно возраста. Чем дальше, тем лучше. Турниры, поездки – пожалуйста. Но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников.