Евгений Бушманов: Считаю, нужно убрать результат из детско-юношеского футбола

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о проблемах юношеского и детского футбола в России.

- Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?

- Да. Есть уклон в сторону результата. А как его добиться? Один и способов - взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии – тоже. И это достаточно серьезная проблема, - сказал Бушманов «Советскому спорту».