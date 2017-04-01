Стефания Елфутина заняла третье место на турнире на Кубок принцессы Софии
Россиянка Стефания Елфутина заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошла в Испании.
Первой стала спортсменка из Польши Софья Ночети-Клепацка, второе место у китаянки Чжэн Маньцзя.
Напомним, что в начале марта Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X, которая проходила в испанском Кадисе.
Парусный спорт
Международная регата «Кубок Принцессы Софии»
Испания
Женщины
1. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 24
2. Чжен Манцзя (Китай) – 60
3. Стефания Елфутина (Россия) – 41
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