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Стефания Елфутина заняла третье место на турнире на Кубок принцессы Софии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Стефания Елфутина заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошла в Испании.

Первой стала спортсменка из Польши Софья Ночети-Клепацка, второе место у китаянки Чжэн Маньцзя.

Напомним, что в начале марта Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X, которая проходила в испанском Кадисе.

Парусный спорт
Международная регата «Кубок Принцессы Софии»
Испания
Женщины

1. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 24
2. Чжен Манцзя (Китай) – 60
3. Стефания Елфутина (Россия) – 41

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