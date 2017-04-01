Стефания Елфутина заняла третье место на турнире на Кубок принцессы Софии

Россиянка Стефания Елфутина заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошла в Испании.

Первой стала спортсменка из Польши Софья Ночети-Клепацка, второе место у китаянки Чжэн Маньцзя.

Напомним, что в начале марта Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X, которая проходила в испанском Кадисе.

Парусный спорт

Международная регата «Кубок Принцессы Софии»

Испания

Женщины

1. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 24

2. Чжен Манцзя (Китай) – 60

3. Стефания Елфутина (Россия) – 41