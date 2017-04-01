Россияне из Patriot Boxing Team одолели китайцев из China Dragons

Российские боксеры из Patriot Boxing Team взяли верх над китайской командой China Dragons в пятом матче первого этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Встреча группы C прошла сегодня в Казани и завершилась со счетом 5-0. Российскую команду представляли Тамир Галанов (весовая категория до 49 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

22 апреля Patriot Boxing Team встретится с боксерами из Uzbek Tigers.



