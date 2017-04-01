Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Возняцки
Британская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 36 минут, - 6:4, 6:3.
Конта пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. У Возняцки один эйс, три двойные ошибки и три брейка.
Матч
Конта Д. (Великобритания) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:3
Место и дата
01 апреля 20:15, , Онлайн-трансляция
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