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Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Возняцки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 36 минут, - 6:4, 6:3.

Конта пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. У Возняцки один эйс, три двойные ошибки и три брейка.

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:3

Место и дата

01 апреля 20:15, , Онлайн-трансляция

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