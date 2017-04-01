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Борис Майоров: Для Плотникова переход в третье звено - благо

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об игре форварда СКА Сергея Плотникова.

- Из-за травмы Павлв Дацюка одно из ударных звеньев СКА распалось, но, к примеру, для Плотниковаэто обернулось даже благом, - считает Борис Майоров. - В тройке с Дацюком и Ковальчуком Сергею приходилось играть роль третьего номера, подчищать за более авторитетными партнерами. И он поневоле утратил самостоятельность. А как только Плотников перешел в звено к Широкову иПрохоркину, сразу начал забивать. Бывает, что по два гола за матч. Явно раскрепостился.

Напомним, что в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл «Локомотив» со счетом 4-0.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

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