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Олег Браташ: При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ подвел итог товарищеской встречи с национальной командой Латвии (5:0).

- Хорошая игра. Соперник очень активно начал матч. Мы готовились к этому, но все равно пришлось вносить небольшие коррективы по ходу первого периода. Начало атак стало получаться лучше, и неплохая реализация моментов позволила нам повести с комфортным преимуществом. При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили обороты, тем не менее, неплохо оцениваю нашу команду в сегодняшнем матче, - приводит слова Браташа пресс-служба ФХР.

Напомним, что второй выставочный матч со сборной Латвии состоится 2 апреля в 17:00 по московскому времени.

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