«Рома» обыграла «Эмполи» благодаря дублю Джеко
«Рома» взяла верх над «Эмполи» (2:0) в 30-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличились Эдин Джеко (12-я и 56-я минуты).
Римский клуб с 68 очками по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 22 баллами - на 17-й строчке.
В следующем туре «Рома» 9 апреля сыграет на выезде с «Болоньей», а «Эмполи» днем ранее примет «Пескару».
Матч
Голы
Джеко 12 (1:0). Джеко 56 (2:0).
Состав
Рома: Щесны, Фасио (Жуан, 85), Руй, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Салах, Наингголан, Паредес, Джеко (Тотти, 73), Перотти (Гренье, 62)
Эмполи: Скорупски, Веселы, Лаурини, Барба (Чосич, 77), Паскуаль, Кроче, Марилунго (Тельо, 58), Эль-Каддури (Маккароне, 73), Бюхель, Крунич, Тиам
Предупреждения:
нет - Крунич, 43
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
01 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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