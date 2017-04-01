Сергей Шумаков: Вторая игра с Латвией будет сложнее

Форвард олимпийской сборной России Сергей Шумаков подвел итог товарищеской встречи с национальной командой Латвии (5:0).

- Несмотря на итоговый крупный счет, считаю, что матч получился упорным. Обе команды бились. Пришлось непросто, так как у нас многие ребята давно не имели игровой практики. Может, поэтому не реализовали все свои моменты, ведь могли выжать и побольше. Вдобавок в третьем периоде при счете 5:0, наверное, немножко расслабились. О том, что вратарь Кареев впервые в карьере играл за сборные России я не знал. Тогда он вдвойне молодец. Отыграл сегодня хорошо, выручал нас

- Завтра снова играть со сборной Латвии. Будет сложнее?

- Естественно. Вторая игра всегда сложнее, особенно, когда накануне выигрываешь с крупным счетом. Наверняка борьба будет упорнее – будем готовиться, - приводит слова Шумакова пресс-служба ФХР.

Напомним, что второй выставочный матч со сборной Латвии состоится 2 апреля в 17:00 по московскому времени.