«Атлетико» обыграл «Малагу» и поднялся на третье место
«Малага» дома уступила «Атлетико» (0:2) в 29-м туре чемпионата Испании.
У гостей отличились Коке (26-я минута) и Фелипе Луис (74-я).
Мадридцы с 58 очками занимают на данный момент третье место, их сегодняшний соперник с 27 баллами идет 15-м.
В следующем туре «Атлетико» 4 апреля примет «Реал Сосьедад», а «Малага» днем позже сыграет на выезде со «Спортингом».
Матч
Голы
Состав
Малага: Камени, Льоренте, Росалес, Торрес (Рикка, 15), Камачо, Карлос, Форналс, Кеко (Сантос, 73), Родригес Х. (Ресио, 60), Рамирес
Атлетико: Облак, Луис (Хименес, 88), Хуанфран, Эрнандес Л., Савич, Парти (Корреа, 53), Сауль, Коке, Габи, Гризманн (Годин, 84), Торрес
Предупреждения:
Ресио, 76; Карлос, 77 - Эрнандес Л., 19; Савич, 31
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
01 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
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