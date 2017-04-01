Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ливерпуль3 : 1Эвертон
Футбол  Челси1 : 2Кристал Пэлас
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Томь
Футбол  Уфа0 : 1Локомотив
Футбол  Зенит-21 : 2Спартак-2
Теннис  Конта6:4, 6:3Возняцки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» обыграл «Малагу» и поднялся на третье место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Малага» дома уступила «Атлетико» (0:2) в 29-м туре чемпионата Испании.

У гостей отличились Коке (26-я минута) и Фелипе Луис (74-я).

Мадридцы с 58 очками занимают на данный момент третье место, их сегодняшний соперник с 27 баллами идет 15-м.

В следующем туре «Атлетико» 4 апреля примет «Реал Сосьедад», а «Малага» днем позже сыграет на выезде со «Спортингом».

Матч

Малага - Атлетико - 0:2 (0:1)

Голы

Коке 26 (0:1). Луис 74 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Льоренте, Росалес, Торрес (Рикка, 15), Камачо, Карлос, Форналс, Кеко (Сантос, 73), Родригес Х. (Ресио, 60), Рамирес

Атлетико: Облак, Луис (Хименес, 88), Хуанфран, Эрнандес Л., Савич, Парти (Корреа, 53), Сауль, Коке, Габи, Гризманн (Годин, 84), Торрес

Предупреждения:

Ресио, 76; Карлос, 77 - Эрнандес Л., 19; Савич, 31

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

01 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 29-й тур. «Вильярреал» уступил «Эйбару», «Малага» примет «Атлетико» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Луис Энрике: Я настроен еще более радикально по отношению к «Реалу», чем Пике, поэтому мне лучше молчатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал недавние высказывание защитника команды Херарда Пике.Карлес Пуйоль: С видеоповторами результаты футбольных матчей станут более справедливымиБывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приветствует использование в футболе практики видеоповторов спорных моментов.«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Бетисом»Матч 29-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Эспаньола».Гениальность Месси, которую вы точно еще не видели. Уникальные кадры (видео)Гениальность Месси, которую вы точно еще не видели. Уникальные кадры (видео)«Барселона» опубликовала видео, которым невозможно не насладиться.Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?В европейских чемпионатах завершились перерывы, вызванные матчами сборных.Из «Севильи» ушел человек, открывший Серхио Рамоса и Дани АлвесаИз «Севильи» ушел человек, открывший Серхио Рамоса и Дани АлвесаЛучший спортивный директор в истории футбола Рамон Мончи покинул «Севилью». Вспоминаем 5 лучших игроков, которых он открыл.«Неймар оказался в «Барселоне», потому что его отец получил взятку»«Неймар оказался в «Барселоне», потому что его отец получил взятку»Владелец инвестфонда DIS Делсир Сонда, который подал в суд на Неймара, рассказал свою версию.Рауль будет работать в структуре «Реала»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль вернется в королевский клуб, сообщает Onda Cero.Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует серьезно усилить состав грядущим летом.Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио РамосомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня игроку сборной Испании исполнился 31 год.Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил информацию о встрече с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, отметив, что никогда не станет наставником каталонского клуба.Петр Порошенко: Ситуация с Зозулей – результат пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они обсудили ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей.«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал»Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».«Ювентус» возобновил интерес к Андре ГомешуПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему трансфер нападающего «Барселоны» Неймара не состоится.«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.День в истории. Серхио Рамосу – 31!День в истории. Серхио Рамосу – 31!Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.«Реал»: Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреляВ мадридском «Реале» не оставили без внимания заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, который ранее обвинил судей в том, что они помогают «сливочным» выиграть чемпионат Испании.
Футбол
Антонио Конте: Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью
Футбол
Евгений Бушманов: Не надо торопить Митрюшкина
Футбол
Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом финала Кубка французской лиги с «Монако»
Футбол
Валерий Петраков: Я очень недоволен нашей обороной
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Малага
Малагакалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости