«Атлетико» обыграл «Малагу» и поднялся на третье место

Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Примера. 29-й тур. «Вильярреал» уступил «Эйбару», «Малага» примет «Атлетико» и другие матчи Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Луис Энрике: Я настроен еще более радикально по отношению к «Реалу», чем Пике, поэтому мне лучше молчать

Луис Энрике: Я настроен еще более радикально по отношению к «Реалу», чем Пике, поэтому мне лучше молчать Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал недавние высказывание защитника команды Херарда Пике.

Карлес Пуйоль: С видеоповторами результаты футбольных матчей станут более справедливыми Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приветствует использование в футболе практики видеоповторов спорных моментов.

Матч 29-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Эспаньола».

«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Бетисом» Матч 29-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Эспаньола».

Гениальность Месси, которую вы точно еще не видели. Уникальные кадры (видео)

Гениальность Месси, которую вы точно еще не видели. Уникальные кадры (видео) «Барселона» опубликовала видео, которым невозможно не насладиться.

Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные? В европейских чемпионатах завершились перерывы, вызванные матчами сборных.

Лучший спортивный директор в истории футбола Рамон Мончи покинул «Севилью». Вспоминаем 5 лучших игроков, которых он открыл.

Из «Севильи» ушел человек, открывший Серхио Рамоса и Дани Алвеса

Из «Севильи» ушел человек, открывший Серхио Рамоса и Дани Алвеса Лучший спортивный директор в истории футбола Рамон Мончи покинул «Севилью». Вспоминаем 5 лучших игроков, которых он открыл.

Владелец инвестфонда DIS Делсир Сонда, который подал в суд на Неймара, рассказал свою версию.

«Неймар оказался в «Барселоне», потому что его отец получил взятку»

«Неймар оказался в «Барселоне», потому что его отец получил взятку» Владелец инвестфонда DIS Делсир Сонда, который подал в суд на Неймара, рассказал свою версию.

Рауль будет работать в структуре «Реала» Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль вернется в королевский клуб, сообщает Onda Cero.

Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль»

Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль» Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует серьезно усилить состав грядущим летом.

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня игроку сборной Испании исполнился 31 год.

Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио Рамосом

Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио Рамосом Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня игроку сборной Испании исполнился 31 год.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил информацию о встрече с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, отметив, что никогда не станет наставником каталонского клуба.

Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»

Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны» Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил информацию о встрече с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, отметив, что никогда не станет наставником каталонского клуба.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они обсудили ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей.

Петр Порошенко: Ситуация с Зозулей – результат пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины

Петр Порошенко: Ситуация с Зозулей – результат пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они обсудили ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей.

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.

«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь» Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.

Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал» Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.

«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.

Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключен Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему трансфер нападающего «Барселоны» Неймара не состоится.

«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтов Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.

Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.

День в истории. Серхио Рамосу – 31! Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.