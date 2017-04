Дед форварда «Колорадо» заплакал, увидев дебют внука в НХЛ (видео)

Дедушка нападающего «Колорадо» Тайсона Джоста был растроган до слез, увидев как его внук впервые выходит на лед в официальном матче НХЛ.

Дебют канадского форварда пришелся на домашний матч «Колорадо» против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ), в котором он провел на льду 13 с половиной минут.

Seeing your grandson take the ice for his first ever NHL game is a memory you'll never forget...#GoAvsGo pic.twitter.com/KuWYPIisCg