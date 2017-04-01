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Дед форварда «Колорадо» заплакал, увидев дебют внука в НХЛ (видео)

Источник:  NHLКомментарии

Дедушка нападающего «Колорадо» Тайсона Джоста был растроган до слез, увидев как его внук впервые выходит на лед в официальном матче НХЛ.

Дебют канадского форварда пришелся на домашний матч «Колорадо» против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ), в котором он провел на льду 13 с половиной минут.

Добавим, что Тайсон Джост был выбран «Эвеланш» под десятым номером на драфте 2016 года.

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