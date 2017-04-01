«Флорида» уступила в гостях «Бостону»
«Бостон Брюинз» на своем льду переиграл «Флориду Пантерз» (5:2) и продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до четырех встреч.
У «Брюинсз» заброшенными шайбами отметились Ноэль Аккьяри, Давид Крейчи, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон, оформивший дубль в этой встрече. У гостей шайбы забросили Томас Ванек и Яромир Ягр.
После этой победы «Бостон», набрав 90 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице конференции «Восток». «Флорида» с 77 очками идет на 13-й месте, потеряв шансы на выход в плей-офф.
Матч
Бостон - Флорида - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Аккиари 17:03 (1:0). Ванек (Сивиур, Бьюгстэд), 21:38 (1:1). Бержерон (Хара, Пастрняк), 27:56 (2:1). Ягр (Яндл, Маркессо), 29:53 (2:2 - бол.). Крейчи 34:30 (3:2). Маршанд (Спунер, Пастрняк), 58:16 (4:2 - бол.). Бержерон 59:48 (5:2 - п.в.).
Место и дата
01 апреля 20:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция