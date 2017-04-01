«Флорида» уступила в гостях «Бостону»

«Бостон Брюинз» на своем льду переиграл «Флориду Пантерз» (5:2) и продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до четырех встреч.

У «Брюинсз» заброшенными шайбами отметились Ноэль Аккьяри, Давид Крейчи, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон, оформивший дубль в этой встрече. У гостей шайбы забросили Томас Ванек и Яромир Ягр.

После этой победы «Бостон», набрав 90 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице конференции «Восток». «Флорида» с 77 очками идет на 13-й месте, потеряв шансы на выход в плей-офф.