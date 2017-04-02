Ромен Грожан: В Шанхае непростая трасса, которая отличается от других треков в начале чемпионата
Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от
Гран-при Китая.
«В Шанхае довольно непростая трасса, которая серьезно
отличается от других треков в начале чемпионата. Эта трасса очень требовательна
к передним шинам. Если не удается должным образом заставить их работать, то
возможны проблемы.
Здесь можно обгонять, особенно это касается длинной
прямой с зоной DRS в конце круга. В целом если машина хорошо выглядит в
квалификации, значит, и в гонке всё должно быть. В противном случае будет
тяжело. Если ты квалифицируешься в первой десятке, то должен заработать очки.
Мне нравится первый поворот, в который обычно входишь
на максимальной скорости, а затем замедляешься до второй передачи. Это
действительно классный поворот. Он очень затяжной, и при его прохождении можно
отыграть много времени.
Также очень интересен правый поворот перед длинной
прямой в конце круга. На выходе важно как можно быстрее встать на газ и набрать
хорошую скорость», - цитирует Грожана Autosport.
Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.