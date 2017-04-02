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Ромен Грожан: В Шанхае непростая трасса, которая отличается от других треков в начале чемпионата

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«В Шанхае довольно непростая трасса, которая серьезно отличается от других треков в начале чемпионата. Эта трасса очень требовательна к передним шинам. Если не удается должным образом заставить их работать, то возможны проблемы.

Здесь можно обгонять, особенно это касается длинной прямой с зоной DRS в конце круга. В целом если машина хорошо выглядит в квалификации, значит, и в гонке всё должно быть. В противном случае будет тяжело. Если ты квалифицируешься в первой десятке, то должен заработать очки.

Мне нравится первый поворот, в который обычно входишь на максимальной скорости, а затем замедляешься до второй передачи. Это действительно классный поворот. Он очень затяжной, и при его прохождении можно отыграть много времени.

Также очень интересен правый поворот перед длинной прямой в конце круга. На выходе важно как можно быстрее встать на газ и набрать хорошую скорость», - цитирует Грожана Autosport.

Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.

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