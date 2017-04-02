«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в чемпионате Португалии
Матч 27-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой»
и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На седьмой минуте хозяев с пенальти вывел вперед
Жонас. На 49-й минута Макси Перейра сделал счет равным.
«Бенфика» лидирует в чемпионате, имея в активе 65
очков. У «Порту» 64 очка и второе место.
Чемпионат Португалии
27-й тур
«Бенфика» - «Порту» - 1:1
Голы: Жонас, 7 – Макси Перейра, 49
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